Mardin'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Atilla Güler tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında 21 Kasım'da başlayacak yarışmanın bir etabı merkez Artuklu ilçesinde diğer etabı ise Midyat ilçesinde yapılacak.

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 1700 sporcunun katılması beklenen yarışma, Mardin'in spor turizmine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akkoyun, Mardin'in önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Akkoyun, "Mardin'in ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla adından söz ettirmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.