Haberler

Mardin'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları Düzenlenecek

Mardin'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 21 Kasım'da başlayacak Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları için protokol imzalandı. Yaklaşık 1700 sporcunun katılması bekleniyor.

Mardin'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Atilla Güler tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında 21 Kasım'da başlayacak yarışmanın bir etabı merkez Artuklu ilçesinde diğer etabı ise Midyat ilçesinde yapılacak.

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 1700 sporcunun katılması beklenen yarışma, Mardin'in spor turizmine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akkoyun, Mardin'in önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Akkoyun, "Mardin'in ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla adından söz ettirmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Yeni gelinin mehir isteği mest etti

Diğer gelinlere örnek olsun! Mehir isteği mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Bingöl'e atanan Türkiye güzeli kariyerinde yeni bir yol seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.