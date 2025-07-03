Mardin'de Gazi ve Şehit Ailelerine Yeni Dernek Açıldı

Mardin'de Gazi ve Şehit Ailelerine Yeni Dernek Açıldı
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Mardin Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği törenle hizmete açıldı.

Mardin Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği törenle hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun derneğin açılışını yaptı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Akkoyun, gazi ve şehit yakınlarının taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkoyun, burada sadece bir dernek binasının açılışını değil, aynı zamanda aziz şehitlerin hatırasını yaşatacak, kahraman gazilerin birlik ve dayanışmasını güçlendirecek, onların toplumsal hayata daha aktif katılımını destekleyecek önemli bir merkez kazandırdıklarını belirtti.

Dernek, şehit yakınları ve gaziler arasında dayanışmayı artırmayı sosyal destek faaliyetlerini koordine etmeyi amaçlıyor.

Törene, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Genel Başkan Yardımcısı Reşat Dalda, Mardin Şube Başkanı İbrahim Arı, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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