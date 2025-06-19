Mardin'de Türkiye Geneli Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile iş birliği içinde bu yıl ilki düzenlenecek Türkiye Geneli Kısa Film Yarışması için başvuruları almaya başladı. Yarışma, 'Aile' temasıyla genç yetenekleri teşvik etmeyi ve Mardin'in kültürel zenginliğini tanıtmayı amaçlıyor. Amatör ve profesyonel kısa film yapımcıları, 20 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Mardin'de bu yıl ilki düzenlenecek Türkiye Geneli Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenecek yarışma, kısa film aracılığıyla hem genç yetenekleri teşvik etmeyi hem de Mardin'in ve ülkenin kültürel zenginliğini tanıtmayı amaçlıyor.

Aile Yılı kapsamında "Aile" temasıyla düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyen amatör ve profesyonel kısa film yapımcıları, 20 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Yarışmanın ön eleme ve değerlendirme süreci, yönetmen, akademisyen, oyuncu, eleştirmen ve sektör profesyonellerinden oluşan uzman jüri tarafından gerçekleştirilecek.

Finale kalan filmler 31 Temmuz'da düzenlenecek ödül töreniyle kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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