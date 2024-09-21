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Mardin'de Turistleri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 7 Yaralı

Mardin'de Turistleri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 7 Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde, turistleri taşıyan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde turistlerin taşındığı minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 LB 805 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki Alman uyruklu Fehime Ü. (67), Simon Ü. (69) ve Denho U. (74 ) ile İsveç uyruklu Josef B. (68), Ildiz B. (73), Naile M. (75) ve Sabo M. (79) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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