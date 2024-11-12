Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Tur Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Mardin'de Tur Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tur otobüsü ve minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tur otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Akıncı Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EED 181 plakalı tur otobüsü ile 44 DJ 315 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Lokman A. (33), Halide İ. (48), Cemile Ç. (55), Ali E. (60) ve Şeyhmus Ç. (78) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz

 5 kardeşin can verdiği evden, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi
Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış

Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi kaç ay yok? Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor? İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi kanalda, saat kaçta? Azdavay Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Cevat Taşkan kimdir, kaç yaşında? Ramazan Başlangıcı 2025 ne zaman? İlk oruç hangi güne denk geliyor? 2025 Dini Günler takvimi! Osman Nuri Civelek öldürüldü mü, neden öldü? Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek nerede öldü? Osman Nuri Civelek kimdir? Osman Nuri Civelek kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Korkut ne iş yapıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.