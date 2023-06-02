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Mardin'de Traktör Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Mardin'de Traktör Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Güncel Haberler

Savur ilçesinde traktör çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatarak traktörü çalan şüpheliyi yakaladı.

Savur ilçesinde traktör çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayacıklar Mahallesi'nde B.Ö'nün traktörün çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında traktörü çaldığı belirlenen B.D. gözaltına alındı, çalınan traktör sahibine teslim edildi.

Savur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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