Mardin'de Trafo Merkezinde Yangın: 115 Kırsal Mahallenin Elektriği Kesildi

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Mardin-Kızıltepe kara yolundaki trafo merkezinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 90 kırsal mahalle ile 25 mezranın elektriği kesilerek acil müdahale ekipleri onarıma başladı.

MARDİN'de, kırsal mahalleleri besleyen trafo merkezinde çıkan yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle 115 kırsal mahallenin elektriği kesildi.

Mardin- Kızıltepe kara yolundaki Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı karşısında bulunan ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait Trafo Merkezi'nde, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Trafo merkezinin yer altı kablolarında hasar oluştu. Hasar nedeniyle Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ile 25 mezranın enerjisi kesildi. Acil müdahale ekipleri, zarar gören trafo merkezinin onarımına başladı. İlk incelemelerde yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu çıktığı belirletildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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