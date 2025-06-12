Mardin'de Trafo Merkezinde Yangın: 115 Kırsal Mahallenin Elektriği Kesildi

Mardin'de Trafo Merkezinde Yangın: 115 Kırsal Mahallenin Elektriği Kesildi
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Mardin'de bir trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle 115 kırsal mahallede elektrikler kesildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

MARDİN'de, kırsal mahalleleri besleyen trafo merkezinde çıkan yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle 115 kırsal mahallenin elektriği kesildi.

Mardin-Kızıltepe kara yolundaki Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı karşısında bulunan ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait Trafo Merkezi'nde, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Trafo merkezinin yer altı kablolarında hasar oluştu. Hasar nedeniyle Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ile 25 mezranın enerjisi kesildi. Acil müdahale ekipleri, zarar gören trafo merkezinin onarımına başladı. İlk incelemelerde yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu çıktığı belirletildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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