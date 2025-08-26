Mardin'de Trafikte Tehlikeli Anlar: Sürücü Ayağını Cam Kenarına Koydu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir sürücünün sol ayağını hafif ticari aracın cam kenarına koyarak trafikte ilerlemesi cep telefonuyla görüntülendi. Bu tehlikeli davranış, hem sürücünün hem de diğer araçların güvenliğini riske attı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde trafikte bir sürücünün sol ayağını hafif ticari aracın cam kenarına koyup ilerlediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen 47 DR 447 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sol ayağını cam kenarına koyarak ilerledi. Diğer ayağıyla aracı kullanan sürücünün hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.