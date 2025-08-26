Mardin'de Trafikte Tehlikeli Anlar: Sürücü Ayağını Cam Kenarına Koydu

MARDİN'in Artuklu ilçesinde trafikte bir sürücünün sol ayağını hafif ticari aracın cam kenarına koyup ilerlediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen 47 DR 447 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sol ayağını cam kenarına koyarak ilerledi. Diğer ayağıyla aracı kullanan sürücünün hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,