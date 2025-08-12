Mardin'de Trafik Yükü Hafifletmek İçin İki Alternatif Yol Çalışması

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki trafik akışını iyileştirmek amacıyla TOKİ bölgesinden yeni bağlantı yolları inşa ediyor. Çalışmalar, şehrin iç ulaşımını daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesindeki trafik yükünü hafifletmek için iki alternatif yol çalışmasını sürdürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda Fen İşleri Daire Başkanlığı, mevcut yolların fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra yeni imar yolları ve bağlantı hatları açarak şehir içi ulaşımı daha akıcı hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Artuklu ilçesinde trafik yükünü azaltmak amacıyla TOKİ bölgesinden gelen yolun Kaymakamlık binası arkasından geçerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Adliye ve diğer kamu kurumlarının bulunduğu bölgeye bağlanması için iki alternatif yolun yapımına başladı.

Trafik yoğunluğunun belirli güzergahlarda toplanmasını önlemeyi amaçlayan bu yollarla şehir içi ulaşımın daha dengeli hale gelmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
