Mardin'de Trafik Polisleri Kar Topu Oynayan Çocuklara Eşlik Etti

MARDİN'de trafik polislerinin, görev yaptıkları noktada kar topu oynayan çocuklara kısa süreliğine eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken, karın keyfini en çok çocuklar çıkardı. Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı'nda akşam saatlerinde uygulama yapan trafik polisleri, yakınlarında kar topu oynayan çocukların oyununa dahil oldu. Kısa süreliğine uygulamaya ara vererek çocuklarla kar topu oynayan polislerin o anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, eğlenceli anlara çevredekilerinde katıldığı görüldü.