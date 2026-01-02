Haberler

Mardin'de Trafik Polisleri Kar Topu Oynayan Çocuklara Eşlik Etti

Güncelleme:
Mardin'de kar yağışı nedeniyle çocukların oynadığı kar topu oyununa trafik polisleri de katıldı. Polisin bu anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

MARDİN'de trafik polislerinin, görev yaptıkları noktada kar topu oynayan çocuklara kısa süreliğine eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken, karın keyfini en çok çocuklar çıkardı. Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı'nda akşam saatlerinde uygulama yapan trafik polisleri, yakınlarında kar topu oynayan çocukların oyununa dahil oldu. Kısa süreliğine uygulamaya ara vererek çocuklarla kar topu oynayan polislerin o anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, eğlenceli anlara çevredekilerinde katıldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
