Mardin'de Trafik Kazasında Sıkışan Sürücü UMKE Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan bir pikap kayalıklara çarptı. Sürücü Beşir K, UMKE ekipleri tarafından aracı içinden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü, tatbikattan dönen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.
Beşir K'nin kullandığı 23 LN 001 plakalı pikap, Artuklu-Midyat kara yolunun Kabala mevkisinde kontrolden çıkarak kayalık alana çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan, bu esnada tatbikattan dönen UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel