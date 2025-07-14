Mardin'de Trafik Kazasında İki Çocuğun Ölümü: Aile Yüksek Ceza Talep Ediyor

MARDİN'de geçen yıl Nurullah Çiçek'in (22) yaya geçidinde otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu 2 çocuktan İbrahim Halil Bumanhan'ın (10) annesi Esra Bumanhan (38), kazanın yıl dönümünde oğlunun mezarını ziyaret etti. Acılı anne Bumanhan, "Çocuklarımızın öldüğü kaza görünümlü katliamın üzerinden bir yıl geçti, acımız hale taze. Sürücünün aldığı ceza da yüreğimizi soğutmadı. İsteğimiz yüksek bir ceza almasıdır" dedi.

Kaza, 14 Temmuz 2024'te Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Çiçek'in (22) kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya (11) çarptı. Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Bumanhan aynı gün, Orhan Kemal Duva da bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın tespit tutanağında, Çiçek'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu, yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca Nurullah Çiçek'in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi ifadeler yazdığı görüldü.

SANIĞA VERİLEN CEZA İSTİNAFTA AZ BULUNDU

Nurullah Çiçek hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 18 Şubat'ta görülen 3'üncü duruşmasında savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 85/2 maddesi gereğince cezalandırılmasını talep edilerek, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu dikkate alındığında; Nurullah Çiçek'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B ve 146'ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükleri ihlal ettiği, yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermediği ve yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Mahkeme heyeti, Nurullah Çiçek'i 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Çiçek'e, yargılama sürecindeki tutumu nedeniyle indirim uygulandı. Nurullah Çiçek'e 7 yıl hapis cezası verilirken, ehliyetine de 2 yıl süre ile el konuldu. Mağdur ailelerin avukatı İrfan Ceylan, dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi, verilen cezanın az olduğunu belirterek kararı bozdu. Dosya yeniden Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

CEZASI 10 YILA ÇIKARILDI

Bozma kararının ardından davanın ilk duruşması 11 Haziran'da görüldü. Duruşmaya, kazadan ölen çocukların aileleri, avukatları mahkemeye salonunda hazır bulunurken, sanık Nurullah Çiçek ise tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle cezayı 1/2 oranında artırarak 12 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezada indirim yaparak sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.

'SOSYAL MEDYADA BİRKAÇ BEĞENİ ALMAK İÇİN NEŞE DOLU İKİ EVLADIMIZIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU'

Kazanın yıl dönümünde oğlunun mezarını ziyaret eden Esra Bumanhan, sanığa verilen 10 yıl hapis cezasına yeniden itiraz ettiklerini ve istinafa taşıdıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızın öldüğü kaza görünümlü katliamın üzerinden 1 yıl geçti. Bizim acımız hale taze, sürücünün aldığı ceza da yüreğimizi soğutmadı. Çocuklarımız bir daha geri gelemeyecek ama bizim isteğimiz yüksek bir ceza almasıdır. Önce 7 yıl hapis cezası verilmişti, itiraz edince karar istinafta bozuldu ve tekrar yargılama sonrası 10 yıla çıkartıldı. Verilen yeni karar da bizi memnun etmedi, kararı yine istinafa taşıdık. Biz adil bir ceza istiyoruz. 2 evladımız geri gelemeyecek, onları kaybettik. Çocuklarımız için en ağır cezanın almasını istiyoruz. Öyle bir karar verilsin ki; bunun gibi trafik canavarlarına emsal olsun. Adalet Bakanlığına da sesleniyoruz; bize yardımcı olsunlar. Emsal teşkil edecek bir karar istiyoruz. Çocuğum yaşasaydı 11'inci yaşına girecekti. Hayat ve neşe dolu bir çocuktu. Sırf sosyal medyada birkaç beğeni almak için neşe dolu iki evladımızın ölümüne sebep oldu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.