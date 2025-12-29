Haberler

Mardin'de trafik kazasında yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Dr. Abdülkadir Akhraman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık camiası büyük üzüntü içerisinde.

Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan doktor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Üçyol mevkisinde 19 Aralık'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan Derik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkadir Akhraman, tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akharman'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü

Otopsi işlemlerinin ardından Akharman'ın cenazesinin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Akharman'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Kaza

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Üçyol mevkisinde 19 Aralık'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan Derik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkadir Kahraman ağır yalanmış, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
