Mardin'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir tır, bedensel engelli Mazlum Aydemir'in kullandığı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Aydemir kaza yerinde hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AGB 862 plakalı tır, bedensel engelli Mazlum Aydemir'in (27), kullandığı üç tekerlekli motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Aydemir'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.