Mardin'de Trafik Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Mustafa K, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada başka bir genç olan Veysel T. da hayatını kaybetmişti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Mustafa K, tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde dün sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpışmış, kazada Veysel T. (21) hayatını kaybetmiş, Mustafa K. ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel