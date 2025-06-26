Mardin'de Trafik Kazasında 1 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Alakuş Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel