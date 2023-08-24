Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 PB 389 plakalı tır, Güney Çevre Yolunda 35 BHA 545 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, hafif yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel