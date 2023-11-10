Mardin'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulmuttalip A. idaresindeki 47 LH 182 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki Ziya Kutlu, yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kutlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kutlu'nun cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Midyat Estel'de toprağa verildi.

Otomobilin sürücüsü Abdulmuttalip A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN