Mardin'de trafik kazası: Otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Mehmet Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı Derik kara yolunun kırsal Şanlı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.