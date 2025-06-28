Mardin'de Trafik Kazası Davasında Hapis Cezası 10 Yıla Çıkarıldı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazasında iki çocuğun ölümüne neden olan sürücü Nurullah Çiçek'e verilen hapis cezası 10 yıla çıkarıldı. Sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmasının ardından, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde geçen yıl otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin yeniden görülen davada, tutuklu sanığın hapis cezasının 6 yıl 12 aydan 10 yıla çıkarılmasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesince tutuklu sanık sürücü Nurullah Çiçek hakkında verilen 6 yıl 12 ay hapis cezasının bozulmasının ardından 11 Haziran'da Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında verilen hüküm hakkında gerekçeli karar yazıldı.

Gerekçeli kararda, sanık ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının soruşturma ve dava aşamalarındaki ifadelerine yer verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığınca hazırlanan bilirkişi raporunun yer aldığı kararda, söz konusu kazada sanığın asli kusurlu, kazada ölen iki çocuğun da kusurlarının bulunmadığı anımsatıldı.

Kararın sonuç kısmında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sanık Nurullah Çiçek'in taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu anlaşılmakla üzerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçunu işlediği sabit olduğundan meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığıyla sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nin 85/2 maddesi uyarınca 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği ve kaza sonucu vefat eden çocukların ise kazada kusursuz olduklarının tespit edildiği anlaşıldığından, sanığa verilen cezanın TCK'nin 22/3. maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında arttırılarak sanığın 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hüküm kurulmuştur. Sanığa verilen cezadan failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle TCK 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. Olayda kusur durumu ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak sanığa ait sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına kararlaştırılmıştır."

Kararda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyetince, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Olay

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 14 Temmuz 2024'te Nurullah Çiçek'in kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Bumanhan kaza günü, Duva ise bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmiş, kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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