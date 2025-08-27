Mardin'de Trafik Kazası: Ayakkabı Tamircisi Abdülkadir Talas Hayatını Kaybetti

Mardin'de Trafik Kazası: Ayakkabı Tamircisi Abdülkadir Talas Hayatını Kaybetti
Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki Abdülkadir Talas, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Abdülkadir Talas'ın (65) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 30 yıldan fazla bir süredir ayakkabı tamirciliği yaparak geçiminin sağladığı öğrenilen Talas'ın cenazesi, Mardin'de Veydi Sımmak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
