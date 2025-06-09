Mardin'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Artuklu ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Akbağ Mahallesi girişi, Mardin- Diyarbakır karayolu üzeri üniversite mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 16 U 0335 plakalı cip ile 17 FU 854 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki Muhammed Arafat T. (26), Abdulkadir İ. (26), Azra A. (9), Halisa A. (39), Hatice A. (40), Meyrem A. (3), Cemal A. (49), Ramazan A. (37) ve Mesude Y. (35) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesude Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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