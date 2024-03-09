Mardin'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı tır, Mardin Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde 47 M 2128 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrenci servisinin Mardin'deki bir etkinlikten dönen ve Derik ilçesine giden öğretmen ile öğrencileri taşıdığı öğrenildi.