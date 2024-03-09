Mardin'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ismi henüz öğrenilemeyen bir tır ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı tır, Mardin Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde 47 M 2128 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğrenci servisinin Mardin'deki bir etkinlikten dönen ve Derik ilçesine giden öğretmen ile öğrencileri taşıdığı öğrenildi.