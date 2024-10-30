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Mardin'de Trafik Kazası: 6 Yaralı, Sürücü Tutuklandı

Mardin'de Trafik Kazası: 6 Yaralı, Sürücü Tutuklandı
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Mardin'de kamyonetle otomobile çarpan sürücü, 6 kişiyi yaraladı ve olayın ardından kaçmaya çalışırken 5 araca daha çarptı. Sürücü E.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.

MARDİN'de, kamyonetle çarptığı otomobildeki 1'i bebek 6 kişinin yaralanmasına neden olan ve çevredekilerin tepkisi üzerine kaçmaya çalışırken 5 araca daha çarpan sürücü E.A., gözaltına alındı. E.A. tutuklanırken, yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki GM AE 4747 Almanya plakalı kamyonet, Mehmet B. (26) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Suzan B. (15), Hatice B. (6), Pelsin B. (1), Türkan B. (44) ve Gülhan B. (24) yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalığın tepkisi üzerine kaçmak isteyen sürücü E.A., park halindeki 5 araca daha çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü E.A. ise gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri sürücü E.A. hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uyguladı. Ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliye sevk edilen E.A., tutuklandı Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Mardin trafik Hukuk

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