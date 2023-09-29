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Mardin'de trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, kırsal Alakuş Mahallesi'nde çarpıştı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.