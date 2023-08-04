Mardin'de trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gece saat 01.30 sıralarında FD QL 108 yabancı plakalı otomobil ile 38 BK 437 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN