Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 33 BJK 59 plakalı otomobil ile 27 AEV 344 plakalı otomobil, Mazıdağı-Derik kara yolunun kırsal Şanlı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Aziz A. (61), H.A. (62), Fedayi U. (23) ve Musab A. (20) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan H.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
