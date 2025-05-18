Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Mustafa Yer hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde takla atan otomobildeki 3 yaşındaki Mustafa Yer hayatını kaybetti. Anne ve babası yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Sultan Şeyhmus Mahallesi yakınında meydana geldi. Erdem Yer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçtaki Mustafa Yer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yer'in babası Erdem Yer ile annesi Elif Yer ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Mustafa'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Tedaviye alınan anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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