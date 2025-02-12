Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırsal Yeniköy Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.