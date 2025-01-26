Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Turgut Özal Mahallesi Erdemler kavşağında çarpıştı.

Kazada, T.Ç (51), S.Ç (45) ve H.K (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.