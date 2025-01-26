Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasıyla ilgili yeni gelişme
78 kişinin öldüğü yangın faciasında otel sahibi tüm suçu çalışanlara attı

78 kişiye mezar olan otelin sahibinden isyan ettiren savunma
ABD Başkanı Trump: 1 milyon Filistinli, Ürdün ve Mısır'a taşınmalı

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Turgut Özal Mahallesi Erdemler kavşağında çarpıştı.

Kazada, T.Ç (51), S.Ç (45) ve H.K (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
img

78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasıyla ilgili yeni gelişme
img

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"
img

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın evlilik kredi müjdesi, beyaz eşya satışlarını patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi satışları patlattı
Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor

Hükümet düğmeye bastı! Para transferinde yeni dönem başlıyor
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimizde koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler
Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu
İsrail hapishanelerinde 23 yıl geçiren Abdurrahman Vişah esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

İşkenceler nedeniyle 60 kilo birden verince yakınları bile tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.