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Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Devrilen hafif ticari araçta bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Nur Mahallesi Artuklu Üniversitesi Kavşağında sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 PG 721 plakalı hafif ticari araç ile 01 APZ 752 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki M.H.M. (54), M.E.M. (16) ve M.H.M. (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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