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Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.D'nin (42) kullandığı 79 AAG 199 plakalı otomobil, Mazıdağı- Derik kara yolunda M.K. idaresindeki 47 ADD 240 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü S.D. ile otomobildeki M.Ç. (45) ve S.Ç. (23) yaralandı.

Yaralılar Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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