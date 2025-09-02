Mardin'de Trafik Kazası: 2'si Ağır 7 Yaralı
Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç, otomobil ve beton mikserinin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları hastanelere taşıdı.
Fırat Mahallesi'nde hafif ticari araç, otomobil ve beton mikseri çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel