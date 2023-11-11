Mardin'de trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kale Mahallesi'nde plakaları öğrenilmeyen otomobil ile hafifi ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Derik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan isimleri öğrenilen Ö.Ö. ve M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN