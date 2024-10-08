Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 60 yaşındaki N.K. yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe- Viranşehir kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, N.K. (60) yaralandı.

Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Yerel Haberler Kızıltepe Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Güncel trafik mardin Yaşam

TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu
Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İncel kadınlar kimlerdir? İncel kızlar kim? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 8 Ekim Salı Leyla 5. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ekim Çubuk, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.