Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 60 yaşındaki Abdulbaki Eroğlu hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra Midyat ilçesine bağlı Dargeçit kara yolu üzeri Barıştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 16 RS 058 plakalı otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki Abdulbaki Eroğlu hayatını kaybetti, yanında bulunan oğlu Mehmet Salih Eroğlu (19) ile otomobildeki Ömer Ö. (30) Demet Ö. (28) ve 10 aylık Melih Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Salih Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Abdulbaki Eroğlu'nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

