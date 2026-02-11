Haberler

Nusaybin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçeleri arasında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçeleri arasındaki uluslararası İpekyolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 03.00 sıralarında Nusaybin ile Kızıltepe arasındaki uluslar arası İpekyolu'nda kırsal Tilkitepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DNP 283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller 'acil' koduyla Meclis'e çağırıldı

Meclis'te Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla çağırıldı
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller 'acil' koduyla Meclis'e çağırıldı

Meclis'te Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla çağırıldı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar