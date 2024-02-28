Mardin'de Trafik Denetimi: 79 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Mardin'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-24 Şubat'ta 2 farklı noktada trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde 233 araç ile sürücü bilgileri kontrol edildi. 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulandı.