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Mardin'de toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi

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Mardin'de toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi

SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı Mardin'de günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent, bir süreliğine kızıl renge büründü.

SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı Mardin'de günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent, bir süreliğine kızıl renge büründü.

Suriye üzerinden kuvvetli rüzgarın etkisiyle gelen tos taşınımı, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, meteoroloji yetkilileri, tozun kent genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi. Etkili olan toz bulutu kenti kızıla bürürken, vatandaşlardan Bahattin Gök, toz taşınımından çok etkilendiklerini ifade ederek, "Mardin, şu an Suriye üzerinden gelen toz bulutu altında, gökyüzü adeta kızıla boyanmış, şiddetli fırtına var" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriye Mardin Güncel Haberler

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