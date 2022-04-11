MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ - Haberler

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MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TÜRKİYE'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

MARDİN (DHA) - TÜRKİYE'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Mardin'de kent merkezinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Oluşan toz bulutuyla bazı noktalarda düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşatırken, evlerin balkonları ve araçlar da bu durumdan etkilendi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini belirtti. Salı gününün ilk saatlerinden itibaren de yüksek kesimlerde 'zirai don' tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)-

MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriye, Mardin, Güncel, Haberler

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