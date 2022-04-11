Mardin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.
MARDİN (AA) - Mardin'de Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.
Özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen Suriye kaynaklı toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.
Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kıızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.