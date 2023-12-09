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Mardin'de Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tarafından Tasarlanan Restoran Hizmete Girdi

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Mardin'de Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından sıfır atık modeline uygun tasarlanan restoran hizmete girdi. Restoran, tarihi bir yapıdan restore edilerek açıldı ve turizme ve istihdama katkı sağlayacak.

Mardin'de Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından sıfır atık modeline uygun tasarlanan restoran hizmete girdi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Şar Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık tarihi yapı restore edildi. Yapı daha sonra restorana dönüştürüldü.

Zamarot 1890 ismiyle hizmete giren restoranın açılışını, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Şef Ebru Baybara Demir ve davetliler gerçekleştirdi.

Milletvekili Çankırı, açılışta yaptığı konuşmada, hem Mardin milletvekilliği döneminde hem de şimdi Mardin'e hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirterek, Mardin milletvekilliği döneminde kadını güçlendirmek adına projeler yapmaya başladıklarını söyledi.

Projelerin kooperatif kurulmasına, istihdam sağlamasına ve kadınların ekonomiye katkısına büyük hizmetler verdiğini aktaran Çankırı, Mardin için turizm, tarım ve ticaret önemli olduğunu belirtti.

Dünyaya rol model oluşturan Topraktan Tabağa Kooperatifi'nin geldiği konumu görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çankırı, "Bu restoran hem turizme hem de dolaylı olarak istihdam sağlayacağı bir sürü kaleme ev sahipliği yapacak." dedi.

Şef Ebru Baybara Demir de toplumsal gönüllülük temelleriyle 2018'de kurulan kooperatifi her gün büyüterek daha çok çiftçiye, ürüne ve istihdama ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

19 gönüllü ortak, 64 çalışan ve bölgedeki 172 çiftçiyle tarım yapan bir sistem haline geldiklerini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Kooperatiflerin nasıl olması gerektiği noktasında ülkede yerel kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu gösterecek rol modeli oluşturmaya çalıştık. Her zaman hükümetimizin, devletimizin desteğini gördük. Restoran sadece Türkiye'de değil dünyada sıralamaya girebilecek bir restoran haline geldi. Mardin'de 172 çiftçinin ürettiği ürünün nasıl yemek olabileceğini gösteriyoruz."

Açılışın ardından davetliler restoranı gezdi, atölyede sabun yapımına katıldı.

Restoranda, kanallarla yağmur suyu filtrelenecek ve kullanılabilir noktalara yönlendirilecek. Mutfakta ise kullanılamaz durumda olan gıda komposta dönüştürülecek. Mardin'in Derik ilçesinden gelen zeytin ve zeytinyağının posası, restoran içindeki atölyede sabun üretimi için kullanılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Artuklu Çankırı Mardin Tarım Çevre Kültür Turizm Güncel Haberler

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