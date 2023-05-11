MARDİN'DE TOGG'A YOĞUN İLGİ

MARDİN'e tanıtım çalışmaları kapsamında getirilen Togg, yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modeli, tanıtım çalışmaları kapsamında Mardin'e getirildi. Artuklu ilçesi 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı'na getirilen Togg'u görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de aracı yakından inceledi. Vatandaşların kimi aracın içine binerken kimi de özçekim yaparak hatıra fotoğrafı çekti.

Togg'u çok beğendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, 'Dün Cumhurbaşkanımız bu alandaydı, muhteşem bir kalabalık vardı. Bugün de yerli ve milli Togg aracı bize göndermişler. Az önce test amaçlı bindik, araç her yönüyle mükemmel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye tarihinde bir ilk olan bu araç, inşallah daha güzelleri de üretilecek. Gururluyuz, onurluyuz, sevinçliyiz.' (DHA)