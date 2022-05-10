Mardin'de tırın yakıt deposu onarılırken patladı - Haberler

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Mardin'de tırın yakıt deposu onarılırken patladı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de tırın yakıt deposu onarılırken patladı

Mardin'de kaynak yapılarak onarılmaya çalışılan tırın deposunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de kaynak yapılarak onarılmaya çalışılan tırın deposunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Artuklu ilçesinde sanayi sitesinde bir tıra ait sökülmüş haldeki yakıt deposu tamir edilmek istenirken patlama meydana geldi.

Patlamada, tır şoförü ve iş yeri sahibi yaralandı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Artuklu, Patlama, Mardin, Güncel, Haberler

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