Mardin'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın çarptığı 45 yaşındaki Mehmet Hadi Ç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, kırsal Gökçe Mahallesi'nde Mehmet Hadi Ç'ye (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Mehmet Hadi Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Hadi Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.