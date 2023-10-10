Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü tırın altında kaldı ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucunda sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi ve tır sürücüsü gözaltına alındı.

Mardin'de tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam 21.00 saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Tilkitepe köy mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Suriye uyruklu Alaaddin El Muhammed'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle El Muhammed, tırın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Alaaddin El Muhammed'in hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı. - MARDİN