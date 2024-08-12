Mardin'de tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tır, yol kenarında yürüyen Akad Güneş'e çarptı. Olay sonucunda Güneş hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kışla Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, yol kenarında yürüyen Akad Güneş'e (43) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Güneş'in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.