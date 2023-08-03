Mardin'de tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kırsal Yaylı Mahallesi'nde bisiklet süren Resul Işık, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.