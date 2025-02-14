Mardin'de Tır Yangını: Sürücü Yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarparak alev aldı. Yangın sırasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan tırın sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Bakacak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.